Incidente a Santa Margherita Belice auto finisce in una scarpata | ferito un giovane

Ieri sera, un incidente si è verificato in via San Francesco, a Santa Margherita Belice, coinvolgendo un'auto che è finita in una scarpata. Un giovane che si trovava a bordo del veicolo ha riportato ferite e è stato soccorso sul posto. Le forze dell'ordine sono intervenute per i rilievi e per gestire la situazione. La dinamica esatta dell'incidente è al momento oggetto di indagine.

Un giovane automobilista è rimasto ferito in un incidente avvenuto ieri sera in via San Francesco, a Santa Margherita Belice. L’auto che guidava ha urtato un palo e poi è precipitata in una scarpata all’angolo con via Puccini.Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Bonifica ambientale nella Valle del Belìce: fondi anche per Santa MargheritaGli interventi, gestiti dal dipartimento della Protezione civile, riguarderanno la rimozione dell'amianto derivante dalla dismissione delle baracche... Leggi anche: Auto finisce nella scarpata a Castello di Cisterna: un ferito