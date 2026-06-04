Sono state depositate le prime richieste di risarcimento, con una somma che potrebbe arrivare a 250 milioni di euro. La decisione arriva dopo che in aula sono state smentite le feste e l’adozione considerata irregolare. Grazia Minetti e Cipriani sono coinvolti in questa procedura, che si basa su documenti e istanze formali. Le richieste di risarcimento sono state presentate come conseguenza delle affermazioni giudiziarie e delle verifiche legali in corso.

Dopo la smentita in aula delle feste e dell’adozione “irregolare”, sarà la carta a parlare. Sono state depositate le prime istanze risarcitorie. Dal Fatto Quotidiano si replica: “Non sono state sentite le fonti da cui provengono le notizie” Dopo chei magistrati della Procura di Milano hanno smentito gli eventi contestati nell’inchiestadelFatto Quotidianosulla Grazia concessa a Nicole Minetti,adesso si parlerà “solo per vie legali”. Giuseppe Cipriani, compagno sull’ex igienista dentale di Silvio Berlusconi, alCorriere della Serasi era già espresso circa un mese fa su un’eventuale richiesta sui danni: “Più che i danni, io credo che dovrebbero chiudere il giornale”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Grazia Minetti, con Cipriani pronti a chiedere risarcimento da 250 milioni

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