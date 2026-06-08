Grave schianto fra auto e camion | mamma e due bimbi in ospedale Code chilometriche sulla statale

Un incidente tra un'auto e un camion sulla statale Romea ha coinvolto una madre e i suoi due figli gemelli, tutti trasportati in ospedale. Sul luogo dell’incidente si sono formate code di lunghezza significativa. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dello scontro o sulle condizioni delle persone coinvolte. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di verifica. Nessuna altra vettura è risultata coinvolta.

Ancora un grave incidente sulla statale Romea e a farne le spese stavolta è una famiglia composta da una mamma e due figli gemelli che finiscono in ospedale. La strada è stata poi chiusa per i soccorsi provocando enormi disagi sulla strada statale 309, come già avvenuto nei giorni scorsi per un. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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Incidente nel Salernitano, schianto in motorino contro un muro: due morti a Castellabate

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