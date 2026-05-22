Schianto sulla Flaminia Carambola fra tre auto Due persone in ospedale
Un incidente si è verificato sulla strada statale Flaminia, all’altezza dell’incrocio a raso vicino all’ex Motel Agip. Tre veicoli sono stati coinvolti in una carambola, provocando l’intervento delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso. Due persone sono state trasportate in ospedale: una di esse, un giovane di 22 anni, si trova in condizioni gravi presso il nosocomio di Terni. Non sono state segnalate altre ferite o complicazioni durante i soccorsi.
Ennesimo incidente lungo la strada statale Flaminia, all’altezza dell’incrocio a raso per l’ex Motel Agip: un 22enne è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Terni. Lo scontro, che ha visto coinvolte tre auto, si è verificato ieri intorno alle 8 ed ha costretto la polizia municipale ad interrompere per diverso tempo il traffico lungo la statale, alle porte di Spoleto, con deviazione alla rotatoria dello svincolo nord e conseguenti ingorghi anche nella zona di via Conti. A rilevare l’incidente sono stati gli agenti della polizia locale, ma è stato indispensabile anche l’intervento dei vigili del fuoco. Sì, perché le persone coinvolte nello scontro sono rimaste incastrate nell’abitacolo delle rispettive auto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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