Schianto sulla Flaminia Carambola fra tre auto Due persone in ospedale

Un incidente si è verificato sulla strada statale Flaminia, all’altezza dell’incrocio a raso vicino all’ex Motel Agip. Tre veicoli sono stati coinvolti in una carambola, provocando l’intervento delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso. Due persone sono state trasportate in ospedale: una di esse, un giovane di 22 anni, si trova in condizioni gravi presso il nosocomio di Terni. Non sono state segnalate altre ferite o complicazioni durante i soccorsi.

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