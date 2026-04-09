Incidente sulla Statale 16 a Bari schianto tra due vetture Traffico in tilt e code chilometriche

Da baritoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi pomeriggio intorno alle 17 si è verificato un incidente sulla Tangenziale di Bari, in direzione sud, a pochi passi dall’uscita per la Statale 100. Due vetture sono entrate in collisione, causando disagi alla viabilità e code di lunga durata nella zona. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.

Un incidente si è verificato, attorno alle 17, sulla Tangenziale di Bari. Lo scontro, che ha visto coinvolte due vetture, è avvenuto in direzione sud, a poche centinaia di metri dall'uscita per la Statale 100.Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale, gli operatori del soccorso. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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