Incidente sulla Statale 16 a Bari schianto tra due vetture Traffico in tilt e code chilometriche

Oggi pomeriggio intorno alle 17 si è verificato un incidente sulla Tangenziale di Bari, in direzione sud, a pochi passi dall’uscita per la Statale 100. Due vetture sono entrate in collisione, causando disagi alla viabilità e code di lunga durata nella zona. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire l’accaduto.

Un incidente si è verificato, attorno alle 17, sulla Tangenziale di Bari. Lo scontro, che ha visto coinvolte due vetture, è avvenuto in direzione sud, a poche centinaia di metri dall'uscita per la Statale 100.Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale, gli operatori del soccorso. 🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi anche: Incidente sulla statale 16 a Bari: auto si ribalta, due feriti e traffico in tilt Incidente sulla statale 16 a Bari: traffico in tilt in direzione nordTraffico a forte rilento questa mattina sulla Strada statale 16 in direzione nord, a Bari, a causa di un incidente stradale avvenuto nei pressi dello... Temi più discussi: Incidente sulla Statale 16: scontro tra mezzi pesanti, auto bloccate nel traffico; Incidente sulla statale 16 a Palese: sbanda con l'auto e sfonda il guardrail, conducente soccorso dal 118; Incidente sulla statale 16, colto da malore alla guida sfonda il guardrail: ferito; Bisceglie, incidente sulla statale 16 manda in tilt il traffico di Pasqua: coinvolte tre auto, strada bloccata per ore. Schianto alla rotonda sulla statale: traffico in tilt | FOTOIncidente a Borsea questa mattina alle 6:40: intervento di Vigili del Fuoco, 118 e Carabinieri sulla Statale 16 con disagi al traffico. nordest24.it INCIDENTE SAN SEVERO San Severo, scontro sulla SS16: quattro feriti nei pressi del cavalcavia di via LuceraSAN SEVERO – Incidente stradale nel pomeriggio sulla Strada Statale 16, in agro di San Severo, all’altezza del chilometro 647, nei pressi del cavalcavia di via Lucera. statoquotidiano.it #nocerainferiore Incidente con monopattino nei pressi dell'uscita autostradale di Nocera Inferiore Seguiranno aggiornamenti - facebook.com facebook In #FiPiLi, sulla diramazione per Pisa, code per incidente tra Navacchio e Pisa nord-est in direzione Pisa #viabiliTOS x.com