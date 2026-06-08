Grave incidente tra Rizziconi e Castellace frontale tra minicar e furgone | tre feriti due giovani in codice rosso

Un incidente tra Rizziconi e Castellace ha coinvolto una minicar e un furgone. L'impatto frontale si è verificato questo pomeriggio lungo la strada provinciale. Tre persone sono rimaste ferite, due delle quali sono state trasportate in codice rosso all'ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica.

È di tre feriti il bilancio di un grave incidente stradale registrao questo pomeriggio lungo la strada che collega Rizziconi a Castellace, in provincia di Reggio Calabria.Intorno alle 17.30, per cause ancora in corso di accertamento, una minicar e un Fiat Doblò si sono scontrati frontalmente. Ad. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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