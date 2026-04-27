Grave incidente tra un' auto e un furgone sulla Superstrada Ferentino-Sora due feriti in codice rosso

Da frosinonetoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grave incidente ha coinvolto un’auto e un furgone questa mattina sulla Superstrada Ferentino-Sora. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato due persone ferite in codice rosso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine. Nessun dettaglio sulle cause dell’incidente è ancora stato reso noto.

Un drammatico incidente stradale ha segnato la mattinata odierna lungo la SR 214, la superstrada che collega Ferentino a Sora. Il grave sinistro si è verificato sulla carreggiata in direzione Sora, esattamente all'altezza del chilometro 1+200, richiedendo un massiccio dispiegamento di mezzi di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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