Grave incidente tra un' auto e un furgone sulla Superstrada Ferentino-Sora due feriti in codice rosso

Un grave incidente ha coinvolto un’auto e un furgone questa mattina sulla Superstrada Ferentino-Sora. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato due persone ferite in codice rosso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine. Nessun dettaglio sulle cause dell’incidente è ancora stato reso noto.

Un drammatico incidente stradale ha segnato la mattinata odierna lungo la SR 214, la superstrada che collega Ferentino a Sora. Il grave sinistro si è verificato sulla carreggiata in direzione Sora, esattamente all'altezza del chilometro 1+200, richiedendo un massiccio dispiegamento di mezzi di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Ancora un grave incidente nel Sannio: due feriti in codice rossoTempo di lettura: < 1 minutoAncora un grave incidente sulla Strada Statale Appia questa volta all’altezza dell’incrocio tra Paolisi e Rotondi. Leggi anche: Superstrada Veroli - Sora, violento scontro tra due auto. Il bilancio è di tre feriti Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Grave incidente sulla Sora-Ferentino: due persone in ospedale; Grave incidente sulla Sora-Ferentino all’alba: due feriti in condizioni critiche; Terribile incidente lungo la Avezzano-Sora: un morto e un ferito grave; Precipita in una scarpata lungo la Avezzano-Sora: muore l'autista di un tir. Grave incidente sulla Sora-Ferentino: due persone in ospedaleIncidente sulla superstrada Sora-Ferentino, coinvolti due veicoli, un’Alfa Romeo e un furgone. Due feriti, uno trasportato con l’eliambulanza al policlinico Agostino Gemelli di Roma, un altro allo ... ciociariaoggi.it Nuovo incidente sulla superstrada del Liri, un morto e due feritiAncora sangue sull'Avezzano-Sora. Una persona è morta e due sono rimaste ferite questa mattina in un incidente stradale tra un'auto e un mezzo pesante avvenuto lungo la statale 690 Avezzano - Sora, ... rainews.it Grave incidente superstrada direzione Sora subito dopo imbocco da Ferentino, seguo aggiornamenti - facebook.com facebook