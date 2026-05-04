Grave incidente sulla Monti Lepini | scontro tra auto e moto centauro in codice rosso

Nel tardo pomeriggio di ieri si è verificato un incidente sulla statale Monti Lepini, poco prima del centro abitato di Ceccano, vicino all’ingresso di un polo commerciale. Uno scontro tra un’auto e una moto ha coinvolto un centauro, che è stato trasportato in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Ancora sangue e lamiere sulle strade della Ciociaria. Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle ore 17:00, un grave incidente stradale si è verificato lungo la statale Monti Lepini, nel tratto ricadente poco prima del centro abitato di Ceccano, all'altezza dell'ingresso del polo commerciale.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Incidente sulla Statale 18, scontro fra auto e moto: grave centauroUn incidente stradale si è verificato sulla Statale 18 nel territorio comunale di Montecorvino Pugliano all'altezza del cosiddetto “Cimitero degli... Incidente a Castiglione delle Stiviere, scontro tra un’auto e una moto: grave centauro 34enneCastiglione delle Stiviere (Mantova), 21 aprile 2026 – Incidente stradale, questa mattina, verso le 7, a Castiglione delle Stiviere. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Scontro tra un'auto e una moto sulla Monti Lepini. Un ferito grave; Grave incidente sulla Monti Lepini: scontro tra auto e moto, centauro in codice rosso; Frosinone, incidente sulla Monti Lepini: motociclista in gravi condizioni dopo scontro frontale; Grave incidente a Ceccano sulla via Monti Lepini: coinvolta un’auto e una motocicletta. Frosinone, incidente sulla Monti Lepini: motociclista in gravi condizioni dopo scontro frontaleSulla via Monti Lepini, intorno alle 17 si è verificato un grave incidente nei pressi dell’area commerciale Orizzonte, poco prima di Ceccano. Un motociclista ... ilmessaggero.it Scontro tra un'auto e una moto sulla Monti Lepini. Un ferito graveUn grave incidente stradale si sarebbe verificato circa 30 minuti fa lungo via Monti Lepini, nei pressi dell’ingresso dell’area commerciale Orizzonte, poco prima di Ceccano. Secondo una prima segnal ... ciociariaoggi.it Schianto sulla Monti Lepini: motociclista grave elitrasportato L' articolo nel primo commento - facebook.com facebook "Sentiero diVino", trekking sui Monti Lepini con degustazione di vini locali ift.tt/4m69NJw x.com