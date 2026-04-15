Grave incidente sulla Cassino-Formia | centauro in codice rosso

Un incidente grave si è verificato sulla superstrada Cassino-Formia, nel territorio di Cassino, vicino all’ex Istituto alberghiero. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine. Un centauro è stato trasportato in codice rosso, mentre sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

Un grave incidente stradale si è verificato lungo la superstrada Cassino-Formia, nel territorio di Cassino, nei pressi dell’ex Istituto alberghiero. Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto e una moto si sono scontrate in maniera particolarmente violenta.L'arrivo dei soccorritoriAd avere.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Grave incidente sulla provinciale: 17enne in codice rosso dopo lo schiantoIl giovane ha perso il controllo di uno scooter nel tratto tra le marine di Torre Mozza e Lido Marini finendo contro un cartellone stradale. Grave incidente all'Abetone, 34enne portato in elicottero in codice rosso a CareggiUn 34enne è caduto rovinosamente ieri, domenica 1° febbraio, sulla pista Zeno dell'Abetone, provocandosi traumi importanti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Turiste investite e uccise sul Gra: l'uomo alla guida condannato a 11 anni e mezzo, era sotto effetto di sostanze stupefacenti e con... Incidente sulla superstrada Cassino-Formia: donna perde il controllo dell’auto e si schianta contro lo spartitrafficoPaura nella serata di oggi, 21 marzo 2026, lungo la superstrada Cassino-Formia, dove si è verificato un grave incidente stradale poco dopo le ore 21, all’altezza di Pignataro Interamna. Secondo le ... ilmessaggero.it Auto fuori strada sulla Cassino-Formia, grave una donnaUna donna di 69 anni è stata trasferita nella notte con un'eliambulanza dall'ospedale Santa Scolastica al San Camillo di Roma per le gravi lesioni riportate in un grave incidente stradale avvenuto ... ansa.it