Sabato 6 giugno 2026, a Morolo, una bambina di 10 anni è rimasta gravemente ferita mentre giocava all’aperto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno soccorso la bambina e l’hanno trasportata d’urgenza verso Roma. Non sono stati comunicati dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni di salute attuali della bambina.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Momenti di grande apprensione a Morolo, dove nel pomeriggio di sabato 6 giugno 2026 una bambina di 10 anni è rimasta gravemente ferita mentre giocava all’aperto. La piccola è stata raggiunta al braccio dalla punta di una ringhiera metallica, che le ha impedito di liberarsi autonomamente. L’intervento dei soccorsi. L’allarme è scattato subito. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Stazione di Morolo e i Vigili del Fuoco, impegnati in un’operazione particolarmente delicata per liberare la bambina senza peggiorare la ferita. Il trasferimento in ospedale. Dopo essere stata soccorsa, la minore è stata affidata al personale del 118 e trasportata inizialmente all’ospedale di Frosinone. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Grave incidente per una bimba di 10 anni: l’intervento dei Vigili del Fuoco e la corsa verso Roma

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