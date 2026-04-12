Auto carbonizzata sulla statale | l' intervento dei vigili del fuoco subito dopo l' incidente

Nella serata di ieri, una Seat 127 è rimasta completamente avvolta dalle fiamme a seguito di un incidente sulla statale 379, in prossimità della località di Torre Guaceto. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. L'auto, rimasta carbonizzata, è stata trovata in stato di distruzione totale. Sul luogo sono presenti anche le forze dell'ordine per gli accertamenti.

CAROVIGNO – Vigili del fuoco in azione per domare le fiamme che, nella serata di ieri (11 aprile 2026), hanno completamente avvolto una Seat 127 coinvolta in un grave incidente sulla statale 379, all'altezza della località di Torre Guaceto. L'intervento si è reso necessario spegnere le ultime.🔗 Leggi su Brindisireport.it Pianta caduta sulla strada statale della Valle Anzasca, intervento dei vigili del fuocoIntervento dei vigili del fuoco nel pomeriggio di oggi, domenica 25 gennaio, sulla strada statale 549 della Valle Anzasca. Incidente sulla Statale 73 a San Leo di Anghiari: tre auto coinvolte, un ferito estratto dai Vigili del fuocoO che s’è aperto il circo? Tra sondaggi fai-da-te e fritti misti politici, Arezzo un ce se capisce più niente! È di due feriti il bilancio...