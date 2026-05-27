Incidente stradale grave scontro tra autovetture sul viadotto di Toano | intervento di sanitari e vigili del fuoco

Nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio, intorno alle 16, si è verificato un grave incidente stradale sul viadotto di Toano, vicino all’uscita Terni Est, in un tratto dove sono in corso lavori. Due autovetture sono rimaste coinvolte nello scontro e sono intervenuti i sanitari e i vigili del fuoco. Non sono state fornite dettagli sulle cause o sul numero di feriti. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso.

Serio incidente stradale a Terni nel pomeriggio di mercoledì 27 maggio, intorno alle ore 16, sul viadotto di Toano, nei pressi dell’uscita Terni Est, in un tratto interessato da lavori stradali.Secondo le prime ricostruzioni, sarebbero coinvolte due autovetture. Sul posto sono intervenuti i. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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