GrandTour La vita è adesso | le date di Claudio Baglioni a Taormina slittate al 2027

Lo spettacolo “GrandTour La vita è adesso” di Claudio Baglioni, previsto in Piazza San Marco a Venezia il 29 giugno 2026, è stato rinviato al 2027. La decisione è stata presa dopo che l'artista ha contratto una polmonite interstiziale acuta, con una prognosi di 90 giorni di riposo e cure. Le date di esibizione a Taormina sono state anch’esse posticipate, senza indicazione di nuove date.

“GrandTour La vita è adesso” di Claudio Baglioni, che avrebbe dovuto debuttare lunedì 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia, è stato posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha colpito l’artista e la cui prognosi è di 90 giorni di riposo e cure. Nello specifico. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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Claudio Baglioni fermato da una polmonite, il «GrandTour La vita è adesso» slitta al 2027

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Claudio Baglioni: problemi di salute. Rinviato al 2027 il “GrandTour, la vita è adesso”Claudio Baglioni ha annunciato il rinvio del suo tour “GrandTour, la vita è adesso” al 2027 a causa di problemi di salute.

Temi più discussi: Il nuovo calendario del GrandTour LA VITA È ADESSO - 2/2; Claudio Baglioni fermato da una polmonite: il GrandTour La vita è adesso rinviato al 2027; Claudio Baglioni, tour posticipato al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta; Claudio Baglioni posticipa il tour al 2027 per motivi di salute: le nuove date.

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