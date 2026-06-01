Claudio Baglioni fermato da una polmonite il GrandTour La vita è adesso slitta al 2027 | c' erano date a Caserta Pompei e Paestum

Notizia in breve

Claudio Baglioni è stato fermato da una polmonite interstiziale acuta, che ha richiesto circa tre mesi di cure e riposo. Di conseguenza, lo spettacolo previsto nel 2024 è stato rinviato al 2027. Le date programmate a Caserta, Pompei e Paestum sono state annullate o posticipate. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’organizzazione, che ha specificato il prolungamento del recupero e la necessità di riprogrammare le tappe dello spettacolo.