Claudio Baglioni fermato da una polmonite il GrandTour La vita è adesso slitta al 2027 | c' erano date a Caserta Pompei e Paestum

Da ilmattino.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Claudio Baglioni è stato fermato da una polmonite interstiziale acuta, che ha richiesto circa tre mesi di cure e riposo. Di conseguenza, lo spettacolo previsto nel 2024 è stato rinviato al 2027. Le date programmate a Caserta, Pompei e Paestum sono state annullate o posticipate. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’organizzazione, che ha specificato il prolungamento del recupero e la necessità di riprogrammare le tappe dello spettacolo.

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Claudio Baglioni è costretto a fermarsi. Una polmonite interstiziale acuta, con una prognosi di novanta giorni di riposo e cure, lo obbliga a rinviare di un anno intero il suo attesissimo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Claudio Baglioni fermato da una polmonite, il «GrandTour La vita è adesso» slitta al 2027: c'erano date a Caserta, Pompei e Paestum
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