Grande tennis e inclusione ai campi del Forum | al via il torneo Wheelchair e i playoff di Serie C

Al Forum Tennis sono iniziati due eventi: un torneo di tennis in carrozzina e i playoff di Serie C. La manifestazione si svolge sui campi del circolo dal 11 al 14 giugno. La giornata di apertura ha visto confronti tra atleti di diverse categorie, con match che hanno coinvolto numerosi partecipanti. La settimana prosegue con incontri e partite che attirano pubblico e appassionati.

Al via al Forum Tennis una settimana all'insegna di appuntamenti sportivi di rilievo, che animeranno i campi del Circolo dall’11 al 14 giugno.Torneo Nazionale Wheelchair – “Città di Forlì”Da giovedì 11 a domenica 14 giugno il Forum ospiterà la terza tappa del Circuito Nazionale Fitp Wheelchair. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Tennis, serie C: il team femminile del Piazzano vola ai playoff, eliminato il maschileIl club Piazzano di Novara ha concluso la fase regionale a gironi dei campionati di serie C di tennis.

Tennis, al via domenica i playoff del campionato regionale di serie CDomenica prenderanno il via i playoff del campionato regionale di serie C nel tennis, con gli abbinamenti già annunciati.

Temi più discussi: Sport, inclusione e valori: grande partecipazione all’evento organizzato dall’Istituto Comprensivo Giarracà di Siracusa; Tennis, inclusione e passione a Massa Lombarda; Fucecchio celebra lo sport: successo per i Giochi di Maggio e la Festa dello Sport 2026; Riccione conferma la sua vocazione sportiva: migliaia di atleti in città tra eventi conclusi, manifestazioni in corso e grandi appuntamenti di giugno.

Aiuto con l'inclusione reddit

Sport, inclusione e valori: grande partecipazione all’evento organizzato dall’Istituto Comprensivo Giarracà di SiracusaL’iniziativa, svoltasi in un clima di entusiasmo e partecipazione, ha coinvolto numerosi alunni, docenti e famiglie, offrendo ai giovani l’opportunità di avvicinarsi al mondo dello sport, quale Canott ... siracusanews.it

Sport e inclusione protagonisti a Massa Lombarda: il tennis in carrozzina torna all’Oremplast ArenaDieci giovani atleti da tutta Italia per la tappa del circuito Junior Wheelchair Tennis Trophy FITP Kinder Joy of Moving. ravennanotizie.it