Tennis al via domenica i playoff del campionato regionale di serie C
Domenica prenderanno il via i playoff del campionato regionale di serie C nel tennis, con gli abbinamenti già annunciati. La competizione vedeva coinvolti sei team veneziani all'inizio della stagione, ora pronti a sfidarsi per avanzare nella fase successiva. Le partite si svolgeranno nelle prossime settimane, determinando quale squadra accederà alle fasi finali del torneo.
Sono usciti gli abbinamenti del prosieguo del campionato regionale della serie C che vedeva ai nastri di partenza del massimo campionato regionale 6 team veneziani. Domenica 3 maggio, alle ore 10, al via i playoff che vedranno soltanto una formazione veneziana impegnata, il Tc Portogruaro.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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