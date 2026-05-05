Tennis serie C | il team femminile del Piazzano vola ai playoff eliminato il maschile

Il club Piazzano di Novara ha concluso la fase regionale a gironi dei campionati di serie C di tennis. La squadra femminile si è qualificata per i playoff, mentre quella maschile è stata eliminata dalla competizione. La fase si è svolta nei giorni scorsi, determinando le squadre che accederanno alle fasi successive del torneo.

Si è conclusa la fase regionale a gironi dei campionati a squadre di serie C per il club Piazzano di Novara. Il bilancio dell'ultima giornata vede la formazione femminile qualificarsi per il tabellone a eliminazione diretta, mentre la squadra maschile termina la stagione con una sconfitta.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Tennis, serie C: il Piazzano batte Torino 4-0. Domenica lo scontro decisivo per i playoffDomenica di risultati alterni per le squadre di serie C del Club Piazzano di Novara. Tennis Serie C: Piazzano vola verso i nazionali con un 4-0 netto? Cosa sapere Il Club Piazzano batte il Nord tennis Torino 4-0 nella quarta giornata di Serie C. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tennis, serie C: il Piazzano batte Torino 4-0. Domenica lo scontro decisivo per i playoff; Tennis Serie C, le partite di domenica 3 maggio; Il Circolo del Tennis Polimeni è campione regionale di serie C · ilreggino.it; Tennis, al via domenica i playoff del campionato regionale di serie C. Tennis C, Vittorino vince il derby con la Nino e accede alle semifinaliTENNIS SERIE C: LA VITTORINO VINCE IL DERBY CON LA NINO E ACCEDE ALLE SEMIFINALI PLAYOFF - E’ una vittoria che vale doppio quella ottenuta dalla squadra ... piacenzasera.it Tennis, serie C: il Piazzano batte Torino 4-0. Domenica lo scontro decisivo per i playoffUna vittoria e una sconfitta per le formazioni del club di via Patti: la squadra femminile si giocherà la qualificazione contro il Poggio Agrisport ... novaratoday.it Giornata grandiosa per il tennis e la scherma! Oggi celebriamo due grandi atleti dell’Italia Team, Andrea Vavassori e Matteo Neri! Che aspettiamo Inondiamoli di auguri nei commenti! #ItaliaTeam #HappyBDay FITP Tennis Federazione Italiana Sc - facebook.com facebook #Sarri tuona: “L’orario del derby alle 12.30 è insulto a Roma, ai club e ai tifosi: qualcuno deve pagare. Gli orari degli Internazionali di Tennis si sanno da 2 anni. Se chi fa il calendario in Lega non capisce questa cosa, deve dimettersi. Io non farò interviste per p x.com