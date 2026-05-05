Tennis serie C | il team femminile del Piazzano vola ai playoff eliminato il maschile

Da novaratoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il club Piazzano di Novara ha concluso la fase regionale a gironi dei campionati di serie C di tennis. La squadra femminile si è qualificata per i playoff, mentre quella maschile è stata eliminata dalla competizione. La fase si è svolta nei giorni scorsi, determinando le squadre che accederanno alle fasi successive del torneo.

Si è conclusa la fase regionale a gironi dei campionati a squadre di serie C per il club Piazzano di Novara. Il bilancio dell'ultima giornata vede la formazione femminile qualificarsi per il tabellone a eliminazione diretta, mentre la squadra maschile termina la stagione con una sconfitta.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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