Grande successo per il metodo Montessori al comprensivo 1 richieste di iscrizione anche da fuori città

Il Metodo Montessori continua a crescere a Pescara e attira sempre più famiglie anche dai comuni limitrofi. Il tema è stato al centro della seduta della commissione consiliare Politiche per l'istruzione, presieduta da Loris Mazzioli, che ha ospitato la dirigente scolastica dell'istituto. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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