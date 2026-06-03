Le scadenze per l’iscrizione e la fusione della squadra sono ormai vicine. Le procedure federali richiedono di completare tutto entro tempi stretti, rendendo imminente un momento decisivo. Le richieste devono essere presentate e approvate prima della scadenza, che si avvicina rapidamente. Attualmente, non ci sono ancora certezze sui passaggi conclusivi necessari per rispettare le date stabilite.

Prima o poi ci sarà un giorno decisivo e i tempi per le procedure federali impongono che arrivi al più presto. Tra i due percorsi in atto per far risorgere la Ternana fin dalla prossima stagione sportiva, quello voluto da Stefano Bandecchi per la Serie D e quello dell’associazione “ La Ternana Siamo Noi “ (la cui raccolta adesioni e fondi è entrata nel vivo) che punta all’ Eccellenza, il primo resta in vantaggio. "Il direttore sportivo sarà Mammarella che sta costruendo la squadra – ha dichiarato il sindaco di Terni a Tele Galileo, a margine delle celebrazioni per la Festa della Repubblica – e per la panchina non so ancora. Non ritengo che la Federazione ci darà il terzo titolo in Eccellenza dove abbiamo già due società ternane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ternana: adesso i tempi si fanno stretti. Richieste di iscrizione, fusione e scadenze

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