Metodo Montessori rinnovata la convenzione | regole e requisiti per le scuole nel decreto 751 2026

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rinnovato per tre anni la convenzione con l'Opera Nazionale Montessori, stabilendo le regole e i requisiti necessari per l'apertura e la gestione di scuole che adottano il metodo Montessori. La decisione riguarda le condizioni che devono essere rispettate per attivare percorsi scolastici basati su questa metodologia. La convenzione aggiornata definisce i parametri per le strutture che intendono seguire il metodo montessoriano.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rinnovato per un triennio la convenzione con l’Opera Nazionale Montessori, definendo le condizioni per attivare percorsi scolastici ispirati al metodo montessoriano. Il provvedimento – Decreto Dipartimentale n. 751 del 4 maggio 2026 – interviene sull’organizzazione delle classi, sulla formazione dei docenti e sul supporto alle scuole. Le istituzioni scolastiche possono istituire sezioni e classi Montessori dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria di primo grado, ma solo in presenza di un numero adeguato di iscrizioni. L’avvio richiede la definizione di un progetto educativo specifico, da inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) e approvare negli organi collegiali.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Differenziazione didattica metodo Pizzigoni scuola primaria: pubblicati i requisiti di accesso, le unità formative e le regole per l’esame finale. DECRETOIl Ministero avvia i nuovi corsi sul metodo Pizzigoni per la scuola primaria: requisiti, programma, tirocinio ed esame per docenti L'articolo . Il Metodo Montessori entra alle scuole secondarie: al via l’ordinamento in tre scuole di Bergamo e provinciaTre Istituti della provincia hanno partecipato alla sperimentazione dell’inserimento di un indirizzo Montessori nella scuola secondaria di primo... Contenuti utili per approfondire Metodo Montessori, rinnovata la convenzione: regole e requisiti per le scuole nel decreto 751/2026Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha rinnovato per un triennio la convenzione con l’Opera Nazionale Montessori, definendo le condizioni per attivare percorsi scolastici ispirati al metodo ... orizzontescuola.it Metodo Montessori, rinnovata la convenzione per altri 3 anni. Gli insegnanti assegnati devono possedere specifico diplomaE’ stata rinnovata per un triennio la Convenzione tra Ministero dell’Istruzione con l’Opera Nazionale Montessori. La Convenzione regolamenta l’istituzione di percorsi scolastici nella scuola ... orizzontescuola.it