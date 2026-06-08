Gran Sasso alpinista scivola durante l' escursione e viene recuperata tra nebbia e terreno impervio

Un’alpinista canadese di 34 anni è stata recuperata dopo essere scivolata durante la discesa sulla Via Direttissima del Corno Grande. L’incidente è avvenuto lunedì pomeriggio, in un’area caratterizzata da nebbia e terreno impervio. Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico dell’Abruzzo è intervenuto per prestare assistenza, trovando la donna in difficoltà e senza più orientamento. La donna è stata portata in salvo dopo l’intervento.

Nel pomeriggio di lunedì 8 giugno, il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico Abruzzo è intervenuto sulla Via Direttissima del Corno Grande per prestare soccorso a un’alpinista canadese di 34 anni che, dopo essere scivolata durante la discesa, ha perso l’orientamento e non era più in grado. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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