Alpinista di Guardiagrele ferito sul Gran Sasso | recuperato con il verricello

Un alpinista di 34 anni, proveniente da Guardiagrele, è rimasto ferito durante un'escursione sul massiccio del Gran Sasso. L'incidente è avvenuto nei pressi della Via delle Creste, dove l'uomo è scivolato. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico Abruzzo, che lo hanno recuperato utilizzando un verricello. L'intervento si è svolto oggi, senza ulteriori dettagli sulle condizioni dell'alpinista.

Intervento del Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico Abruzzo nella giornata di oggi sul massiccio del Gran Sasso, dove un alpinista di 34 anni originario di Guardiagrele è rimasto ferito dopo essere scivolato durante la progressione nei pressi della Via delle Creste.Scattato l’allarme, è.🔗 Leggi su Chietitoday.it Notizie correlate Scivola e si frattura una gamba sul Gran Sasso: alpinista messo in salvo con l'elisoccorsoÈ scivolato e si è fratturato una gamba durante un'escursione sul Dente Lupo (Gran Sasso). Scialpinista cade in un canalone sul Gran Sasso: recuperato con l'elisoccorso e portato in ospedale [VIDEO]Era a pochi passi dal rifugio Duca degli Abruzzi quando è avvenuto l'incidente che potrebbe essergli costato una frattura. Aggiornamenti e contenuti dedicati Gran Sasso: alpinista ferito in quota, soccorsi in azioneIntervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo nella giornata odierna sul massiccio del Gran Sasso, nei pressi della Via delle Creste, per soccorrere un alpinista di 34 anni ori ... rete8.it Scarica di sassi su una cordata: ferito un alpinista sul MonvisoIntervento di soccorso nel pomeriggio di martedì 7 aprile sulle montagne del Cuneese, dove un alpinista è rimasto ferito durante un’ascensione sul Monviso, nel territorio di Pontechianale, in alta Val ... giornalelavoce.it