Graduatorie concorso docenti infanzia e primaria PNRR3 | le graduatorie AGGIORNATO con Basilicata

Sono state pubblicate le graduatorie del concorso PNRR3 per infanzia e primaria, bandito con DDG n. 29382025. La pubblicazione riguarda anche la regione Basilicata.

Le graduatorie del concorso PNRR3 bandito per infanzia e primaria con DDG n. 29382025. La graduatoria contenente le riserve e le preferenze sarà resa disponibile ai candidati nella propria area personale della piattaforma Concorsi e procedure selettive. Basilicata – numero dei candidati che hanno superato le prove concorsuali per la classe di concorso risulta inferiore al numero dei posti messi a bando Basilicata – numero dei candidati che hanno superato le prove concorsuali per la classe di concorso risulta inferiore al numero dei posti messi a bando Corso di dizione per docenti, edizione estiva. Iscriviti, posti limitati La Newsletter di... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Prime soglie di sbarramento del concorso docenti PNRR3: analisi dei punteggi minimi

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Graduatorie concorso docenti PNRR3, si pubblica solo posizione e punteggio totale. Il dettaglio nell’area riservataSono in corso di pubblicazione le graduatorie del concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria e DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria. orizzontescuola.it