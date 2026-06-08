Graduatorie concorso docenti infanzia e primaria PNRR3 | le graduatorie AGGIORNATO con Basilicata

Da orizzontescuola.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono state pubblicate le graduatorie del concorso PNRR3 per infanzia e primaria, bandito con DDG n. 29382025. La pubblicazione riguarda anche la regione Basilicata.

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Le graduatorie del concorso PNRR3 bandito per infanzia e primaria con DDG n. 29382025. La graduatoria contenente le riserve e le preferenze sarà resa disponibile ai candidati nella propria area personale della piattaforma Concorsi e procedure selettive. Basilicata – numero dei candidati che hanno superato le prove concorsuali per la classe di concorso risulta inferiore al numero dei posti messi a bando Basilicata – numero dei candidati che hanno superato le prove concorsuali per la classe di concorso risulta inferiore al numero dei posti messi a bando Corso di dizione per docenti, edizione estiva. Iscriviti, posti limitati La Newsletter di... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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