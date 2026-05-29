Graduatorie concorso docenti infanzia e primaria PNRR3 | le graduatorie AGGIORNATO con ADEE Friuli Venezia Giulia

Da orizzontescuola.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le graduatorie del concorso PNRR3 per infanzia e primaria sono state pubblicate con il DDG n. 29382025. L'elenco aggiornato include anche i risultati dell'ADEE Friuli Venezia Giulia. La pubblicazione riguarda le graduatorie definitive e si riferisce alle procedure di assunzione e inserimento nelle graduatorie di istituto. Le graduatorie sono accessibili tramite i canali ufficiali e sono state rese note alle istituzioni scolastiche interessate.

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Le graduatorie del concorso PNRR3 bandito per infanzia e primaria con DDG n. 29382025. La graduatoria contenente le riserve e le preferenze sarà resa disponibile ai candidati nella propria area personale della piattaforma Concorsi e procedure selettive. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri Gestire la scuola a fine anno scolastico, tutte le istruzioni per gli adempimenti con 135 circolari e documenti già pronti all’uso da scaricare Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Alunno bocciato al recupero, vuole i compiti dei compagni per confronto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Concorso docenti PNRR3: la prova orale

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