Graduatorie concorso docenti infanzia e primaria PNRR3 | le graduatorie AGGIORNATO con ADAA Lazio

Le graduatorie del concorso PNRR3 per infanzia e primaria, bandito con DDG n. 29382025, sono state pubblicate. Sono aggiornate con il recente inserimento dell'ADAA Lazio. La pubblicazione riguarda le liste definitive dei candidati ammessi e esclusi. I docenti interessati possono consultare le graduatorie ufficiali per verificare l’esito della procedura. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali ulteriori passaggi o scadenze.

Le graduatorie del concorso PNRR3 bandito per infanzia e primaria con DDG n. 29382025. La graduatoria contenente le riserve e le preferenze sarà resa disponibile ai candidati nella propria area personale della piattaforma Concorsi e procedure selettive. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri “L’Agenda delle scadenze” per Segreterie, DSGA e Dirigenti: dove la trovo? A cosa mi serve? Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Graduatorie GPS 2026 verso la pubblicazione. Chi ci sarà e chi no, certificazioni informatiche e punteggi LO SPECIALE Alunno bocciato al recupero, vuole i compiti dei compagni per confronto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Sono in corso di pubblicazione le graduatorie del concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria e DDG n. 2938/2025 per infanzia e primaria. x.com

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