È stato individuato un satellite russo che genera interferenze sul sistema GPS, causando disturbi su ampia scala. Le autorità competenti hanno raccolto prove tecniche che collegano il satellite alle interferenze riscontrate. Si tratta di un satellite attivo in orbita, che ha modificato le sue emissioni, influenzando i segnali di navigazione in diverse regioni. Le indagini sono in corso per verificare l’origine e le eventuali responsabilità di questa attività.

? Domande chiave? In Breve Un satellite russo sotto accusa per interferenze GPS sistematiche tra il 2019 e il 2026. Settantacinque giorni di malfunzionamenti ai segnali di navigazione tra il 2019 e il 2026 hanno permesso a ricercatori di identificare un satellite militare russo come fonte di interferenze su scala continentale. Il fenomeno, che ha colpito aree vaste dalla Finlandia alla Groenlandia, ha mostrato anomalie che coinvolgono non solo il sistema GPS, ma anche il sistema cinese BeiDou. Il problema si è manifestato attraverso improvvisi crolli del rapporto segnale-rumore nei ricevitori. Questi glitch duravano tra i tre e i cinque secondi, rendendo le disfunzioni troppo brevi per attivare allarmi operativi standard. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - GPS sotto attacco: scoperto il satellite russo che crea interferenze

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