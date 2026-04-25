Modello 730 2026 precompilato al via dal 30 aprile | accesso online dati già inseriti e invio entro il 30 settembre istruzioni operative per contribuenti e intermediari

A partire dal 30 aprile sarà possibile consultare online il modello 7302026 precompilato, con i dati già inseriti dall’Agenzia delle Entrate attraverso flussi informativi. I contribuenti potranno verificare e inviare la dichiarazione entro il 30 settembre. L’Agenzia ha pubblicato anche le istruzioni operative destinate sia ai cittadini che agli intermediari coinvolti nella gestione della documentazione fiscale.

L’Agenzia delle Entrate rende accessibile ai contribuenti una versione già predisposta con numerosi dati fiscali acquisiti tramite flussi informativi istituzionali. La prima fase consente esclusivamente la consultazione dei contenuti inseriti, senza possibilità di modifica o invio. Il modello risulta disponibile anche in modalità semplificata, con un’interfaccia che consente la navigazione guidata dei dati senza l’utilizzo. L'articolo Modello 7302026 precompilato al via dal 30 aprile: accesso online, dati già inseriti e invio entro il 30 settembre, istruzioni operative per contribuenti e intermediari.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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