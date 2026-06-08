GPS 2026 28 a Salerno riammessa aspirante 67enne perché non ha i contributi minimi per pensione di vecchiaia

Il Tribunale di Nocera Inferiore ha riammesso un aspirante pensionato di 67 anni a Salerno, poiché non ha raggiunto i contributi minimi richiesti per la pensione di vecchiaia. La decisione è stata presa con ordinanza del Giudice del Lavoro, il dottor Aldo Rizzo. La richiesta riguarda la GPS 202628.

Con ordinanza emessa dal Giudice del Lavoro dott. Aldo Rizzo, il Tribunale di Nocera Inferiore ha accolto la domanda cautelare proposta da una docente precaria della scuola, ordinando al Ministero dell’Istruzione e del Merito di reinserirla con urgenza nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della provincia di Salerno e nelle relative Graduatorie d’Istituto per il biennio 20262027 – 20272028. La ricorrente, che ha compiuto 67 anni a settembre 2025 e vanta circa 18 anni di contribuzione effettiva, era stata costretta ad annullare la propria domanda di aggiornamento nelle GPS in applicazione della normativa ministeriale che esclude i docenti over 67. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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