GPS 2026 aspirante non presente nelle graduatorie provinciali di supplenza | no allarmismi

Le graduatorie GPS 2026 sono in fase di revisione da parte degli Uffici Scolastici e delle scuole polo, che stanno valutando le domande pervenute entro il 16 marzo. Al momento, non è stata ancora comunicata la data di pubblicazione degli elenchi ufficiali. Tra le persone che hanno presentato domanda, alcune non risultano presenti nelle graduatorie provinciali di supplenza. Non ci sono indicazioni su eventuali aggiornamenti imminenti o su eventuali esclusioni.

Graduatorie GPS 2026: gli Uffici Scolastici e le scuole polo sono alle prese con la valutazione delle domande presentate entro lo scorso 16 marzo e non è ancora arrivato il momento di pubblicazione degli elenchi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Leggi anche: Graduatorie GPS: quando scatta il depennamento per chi non ha aggiornato la domanda entro il 16 marzo 2026. No allarmismi Supplenza che inizia il 16 marzo: è possibile dichiararla con riserva nelle GPS 2026. Ecco comeSupplenze: lunedì 16 marzo alcuni docenti prenderanno servizio individuati dalla procedura di interpello. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sostegno: conferma dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno per l’anno scolastico 2026/27 [NOTA]; Mobilità ATA 2026: attenzione a possibili errori. Ultimo giorno per controllare l'istanza con la GUIDA da seguire passo dopo passo. Come non perdere punti? Tutti i preziosi accorgimenti in merito; Aspirante non presente nelle Graduatorie Provinciali delle Supplenze, il messaggio che sta allarmando: le precisazioni di Cisl Scuola; GPS 2026: gli step per arrivare alla pubblicazione definitiva delle graduatorie. GPS 2026 aspirante non presente nelle graduatorie provinciali di supplenza: no allarmismiGraduatorie GPS 2026: gli Uffici Scolastici e le scuole polo sono alle prese con la valutazione delle domande presentate entro lo scorso 16 marzo e non è ancora arrivato il momento di pubblicazione ... orizzontescuola.it Assunzioni docenti da GPS sostegno prima fascia. Ecco il decreto 2026Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficializzato il Decreto Ministeriale n. 58 del 31 marzo 2026, che delinea le modalità di reclutamento per i docenti specializzati su posto di sostegno pe ... orizzontescuola.it Sono una new entry di questo gruppo: aspirante runner. Faccio la premessa che finora il mio "allenamento" è sempre consistito in camminata a passo spedito. Oggi, per la prima volta, ho provato ad alternare camminata a passo spedito e corsetta. Sono andat - facebook.com facebook Che poi, ripensando alla risposta della giovane aspirante traduttrice, esiste forse un motivo valido per mettersi a fare i traduttori, o anche gli scrittori, che non sia il piacere delle parole Che non sia l’incanto originario della scoperta che con un materiale così irr x.com