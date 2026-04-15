L’Inps ha annunciato l’introduzione di un incentivo economico per chi sceglie di posticipare la propria uscita dal mondo del lavoro. Questa misura prevede un aumento in busta paga per i lavoratori che decidono di rinviare la pensione, ma attenzione perché i contributi versati potrebbero influire sull’importo dell’assegno di vecchiaia. La novità riguarda uno degli strumenti messi in campo dal governo per incentivare la permanenza al lavoro di chi ha già raggiunto i requisiti pensionistici.

Roma, 15 aprile 2026 – L’Inps rimette ordine in una delle leve con cui il governo prova a trattenere al lavoro chi ha già raggiunto il traguardo pensionistico. Con una circolare di inizio aprile l’Istituto chiarisce che l’incentivo al posticipo del pensionamento è stato prorogato anche per il 2026 e riguarda i lavoratori dipendenti che maturano entro il 31 dicembre 2026 i requisiti per la pensione anticipata e scelgono, invece di uscire, di continuare a lavorare. Il meccanismo è semplice nella sua logica: una parte dei contributi che normalmente finirebbe all’Inps resta direttamente nella disponibilità del lavoratore, finendo in busta paga. La platea: allargata, ma non per tutti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Più soldi in busta paga per chi rinvia la pensione. Ma attenti all’effetto contributi sull’assegno di vecchiaia

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