Google | scoperto flag per ricerche dirette via AI su Chrome

Notizia in breve

Un nuovo flag è stato individuato in Chrome che blocca le ricerche dirette tramite intelligenza artificiale. La funzione, se attivata, impedirebbe ai motori di ricerca di mostrare risultati immediati generati dall’AI, modificando l’esperienza di navigazione. Google ha smentito l’esistenza di un codice già pronto per questa funzione. Non sono stati annunci ufficiali su quando o se questa opzione sarà resa disponibile agli utenti.