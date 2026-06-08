Google | scoperto flag per ricerche dirette via AI su Chrome
Un nuovo flag è stato individuato in Chrome che blocca le ricerche dirette tramite intelligenza artificiale. La funzione, se attivata, impedirebbe ai motori di ricerca di mostrare risultati immediati generati dall’AI, modificando l’esperienza di navigazione. Google ha smentito l’esistenza di un codice già pronto per questa funzione. Non sono stati annunci ufficiali su quando o se questa opzione sarà resa disponibile agli utenti.
Come cambierà la tua navigazione se i link blu sparissero?. Perché Google smentisce un codice che sembra già pronto?. Cosa accadrà alla barra degli indirizzi con l'integrazione dell'AI?. Quali dispositivi saranno i primi a ricevere questa funzione?.? In Breve Flag Fulfill Searchbox Queries in AI Mode testato su Windows, Mac, Linux e ChromeOS. Rajan Patel definisce il flag un errore tecnico non destinato alla versione stabile. Sviluppo tecnologico legato alla presentazione dell'Intelligent Search Box durante l'evento IO 2026. L'integrazione mira a trasformare la barra degli indirizzi in un assistente personale attivo. Un flag nascosto su Chrome Canary rivela il possibile redirect verso l’AI Mode di Google. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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