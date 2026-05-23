Dopo aver giocato contro il Milan, cinque anni fa, un calciatore ha pubblicato un commento scherzoso su Twitter rivolto a un noto attaccante. Recentemente, ha affermato di aver scoperto qualcosa di sorprendente cercando su Google riguardo a quella battuta. La dichiarazione viene fatta in un'intervista, senza ulteriori dettagli sul contenuto della scoperta o sulle eventuali reazioni successive.

Sono passati cinque anni da quando Marten De Roon, icona dell'Atalanta, ha sfottuto Zlatan Ibrahimovic su Twitter dopo aver giocato contro il suo Milan. Il centrocampista olandese, ospite de "La Tripletta", ha raccontato un aneddoto legato a quell'incrocio. Guarda la puntata completa sul canale YouTube di Gazzetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - De Roon: "Lo sfottò a Ibra? Cercando su Google ho scoperto una cosa incredibile!"

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