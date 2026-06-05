Il Parlamento europeo ha deciso di mollare Google e adottare Qwant, un motore di ricerca francese. Non è il risultato di un’assemblea a Strasburgo in cui si è discusso dei cittadini e dei consumatori, ma di una decisione interna. Piuttosto siamo davanti a una chiara battaglia al predominio di Google, che in due decenni è divenuto sinonimo di ricerca online per miliardi di persone. Il cambiamento, più che una scelta è una indicazione, visto che ognuno potrà decidere se tornare a un motore diverso da quello preimpostato. La decisione di adottare Qwant mira a supportare operatori tecnologici che tutelano nel modo più rigoroso i dati personali degli utenti, facendo crescere le aziende europee del settore digitale e contrastando il grande potere dei colossi americani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Addio ricerche su Google, da oggi si usa Qwant: perché l’Europarlamento ha cambiato motore di ricerca

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