Golf Perugia | Loris Vento conquista il bis alla Bizzarri Golf Cup

Notizia in breve

Loris Vento ha vinto per la seconda volta la Bizzarri Golf Cup, confermando la sua posizione tra i migliori giocatori della competizione. La manifestazione si è svolta presso il campo di Perugia, con partecipanti divisi in categorie Senior, Junior e Master. La vittoria di Vento si è concretizzata grazie alle sue performance durante le gare, che gli hanno permesso di mantenere la leadership e aggiudicarsi il titolo anche in questa edizione.