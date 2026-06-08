Golf Perugia | Loris Vento conquista il bis alla Bizzarri Golf Cup
Loris Vento ha vinto per la seconda volta la Bizzarri Golf Cup, confermando la sua posizione tra i migliori giocatori della competizione. La manifestazione si è svolta presso il campo di Perugia, con partecipanti divisi in categorie Senior, Junior e Master. La vittoria di Vento si è concretizzata grazie alle sue performance durante le gare, che gli hanno permesso di mantenere la leadership e aggiudicarsi il titolo anche in questa edizione.
? Domande chiave? In Breve Loris Vento domina la 23esima Bizzarri Golf Cup al Golf Club Perugia con un bis trionfale. Loris Vento ha confermato la sua supremazia sul campo da golf di Perugia chiudendo la 23esima edizione della Bizzarri Golf Cup con un punteggio di 143 colpi. La competizione, che ha animato il Golf Club Perugia dal 5 al 7 giugno, ha la partecipazione di quasi 250 iscritti, consolidando il prestigio dell’evento nel golfistico nazionale. Il giocatore ha ottenuto la vittoria per il secondo anno consecutivo, dimostrando una straordinaria capacità di gestione tecnica e una visione di gioco impeccabile su un percorso che si è rivelato particolarmente impegnativo per tutti i partecipanti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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