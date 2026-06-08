Bizzarri Golf Cup Loris Vento firma il bis alla 23esima edizione
Loris Vento ha vinto per la seconda volta la 23esima edizione della Bizzarri Golf Cup, che si è svolta dal 5 al 7 giugno al Golf Club Perugia. La manifestazione ha registrato risultati superiori alle aspettative, consolidandosi come uno degli eventi golfistici più frequentati e di livello in Italia.
Si chiude con risultati superiori alle attese la 23esima edizione della Bizzarri Golf Cup, che dal 5 al 7 giugno ha animato il Golf Club Perugia, confermandosi tra gli appuntamenti più esclusivi e partecipati del golf italiano.Con quasi 250 iscritti, la manifestazione consolida il proprio. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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