NAVEE GOLF Unveils Smart Golf Ecosystem at Alwoodley Golf Club Introducing a New Era of Intelligent Play

NAVEE GOLF ha presentato un nuovo ecosistema intelligente per il golf durante un evento presso il campo di Alwoodley. La società ha annunciato l’introduzione di tecnologie innovative dedicate al miglioramento dell’esperienza di gioco, con dispositivi collegati tra loro e funzionalità digitali avanzate. La presentazione si è svolta in un contesto ufficiale, coinvolgendo rappresentanti dell’azienda e del club ospitante. La novità è stata comunicata attraverso un comunicato stampa pubblicato il 12 maggio 2026.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE LEEDS, England, May 12, 2026 PRNewswire — NAVEE GOLF officially launched its product lineup and ecosystem vision at the prestigious Alwoodley Golf Club, marking a significant step forward in the evolution of golf through intelligent technology and connected innovation. Set against one of the UK’s most historic golf venues, the launch event brought together industry partners, media and golf enthusiasts to witness NAVEE GOLF’s vision for the future of the game. A New Chapter in the Evolution of Golf Golf has always been a sport rooted in heritage, but increasingly shaped by innovation. At the NAVEE GOLF launch event, the company presented its vision of a new era — one defined by intelligent systems, seamless connectivity and AI-driven experiences.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - NAVEE GOLF Unveils Smart Golf Ecosystem at Alwoodley Golf Club, Introducing a New Era of Intelligent Play ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate A Sirolo la tappa dorica del "Golf&Wine Championship", che celebra il connubio tra golf e tradizioni vinicoleANCONA - Arriva nella provincia dorica la tappa del Golf&Wine Championship 2026, il circuito nazionale che si svolgerà in oltre venti gare nelle... Leggi anche: McLaren entra nel golf: nasce McLaren Golf, la performance “da pista” sbarca sul green Argomenti più discussi: Garlasco e la revisione della condanna di Stasi, la pg di Milano: Una questione complicata; Sinner-Pellegrino: orario, precedenti e dove vederla in tv; Giro d’Italia, oggi tappa 4: orario, percorso e dove vederla; Darderi-Zverev: orario, precedenti e dove vederla in tv.