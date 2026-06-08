Nel sito archeologico di Pinto e Maddaloni si stanno indagando le ermette bifronti di Torre del Greco, oggetti di grande valore artistico e storico. Il caso riguarda anche il fenomeno degli scavi privati avvenuti tra Ottocento e Novecento, che hanno portato a numerose scoperte ma anche a danni e furti di reperti. Le indagini mirano a chiarire le origini e la provenienza di alcuni manufatti, oltre a verificare eventuali illeciti legati alle attività di scavo clandestino in quella zona.

Il fenomeno degli “scavi privati”, avvenuto tra l’Ottocento e il Novecento, è stato uno dei più nefasti momenti dell’Archeologia dell’area vesuviana, nonostante essi siano stati spesso coronati da importanti scoperte. Gli scavi erano eseguiti senza le dovute cautele e condotti da personaggi spinti per lo più dal desiderio di rinvenire pezzi pregiati da rivendere sul mercato antiquario. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Gli “scavi privati” e i predoni dell’arte: nel giallo archeologico di Pinto e Maddaloni il caso delle ermette bifronti di Torre del Greco

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