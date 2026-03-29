Due persone sono state arrestate a Torre del Greco dopo aver tentato di sottrarsi a un controllo dei Carabinieri in via De Gasperi, fuggendo a bordo di un veicolo. Durante le verifiche, uno degli uomini avrebbe offerto 50 euro a un ufficiale per evitare l’identificazione. L’arrestato, un uomo di 50 anni, è accusato di istigazione alla corruzione, mentre l’altro coinvolto è stato anch’egli fermato.

Si sottraggono ad un controllo e fuggono ai carabinieri. Succede in via De Gasperi, Torre del Greco.. Sono le 22, G.I. e una donna di 35 anni sono in scooter. I militari della locale sezione radiomobile impongono loro l’alt ma l’uomo alla guida non intende rispettarlo. Non riescono ad allontanarsi e l’uomo, durante il controllo, rifila ai carabinieri una banconota da 50 euro. Per chiudere un occhio ed evitare il fermo amministrativo dello scooter. La risposta è ovviamente negativa e il 50enne, pur di aprirsi un varco, prova ad aggredire i due militari. Dopo una brevissima colluttazione, l’uomo è finito in manette non solo per istigazione alla corruzione ma anche per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Torre del Greco, 50 euro “per chiudere un occhio”. 50 anche gli anni dell’uomo arrestato dai Carabinieri per istigazione alla corruzione

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