I segreti dell’Età del Bronzo riemergono dagli scavi eseguiti a Torre dell’Alto

Nuovi scavi sul litorale neretino hanno portato alla luce elementi relativi all’Età del Bronzo medio, tra il 1700 e il 1350 a.C. Sono stati trovati resti di strutture difensive, evidenze di pratiche sociali e tecnologie usate dalle antiche civiltà costiere di quel periodo. I reperti forniscono informazioni sui modi di vivere e sulle caratteristiche delle comunità dell’epoca, contribuendo alla conoscenza storica di quell’epoca.

Presentati i risultati della campagna archeologica 2025: le imponenti fortificazioni, gli ambienti interni e i nuovi reperti svelano la vita delle antiche comunità costiere neretine I risultati della campagna di scavo 2025 condotta nel sito di Torre dell’Alto sono stati illustrati oggi, venerdì 27 marzo 2026, presso la sala conferenze della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio di Lecce. Si tratta di indagini, svolte dall’Università di Bologna in regime di concessione ministeriale, che hanno permesso di definire con maggiore precisione l’importanza storica di quest’area ionica. Il progetto di ricerca, supportato da un Prin... 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - I segreti dell’Età del Bronzo riemergono dagli scavi eseguiti a Torre dell’Alto Articoli correlati Leggi anche: Akragas svela nuovi segreti: tornano gli scavi al ginnasio dopo la scoperta dell’auditorium unico nel Mediterraneo Scavi per uno studentato riportano alla luce una necropoli romana: tombe decorate riemergono su via OstienseTombe decorate e colombari di età imperiale sono emersi a circa un metro di profondità durante gli scavi per i lavori di costruzione di uno... Approfondimenti e contenuti su I segreti dell'Età del Bronzo... Temi più discussi: Dieta nell'Età del Ferro: i segreti di Pontecagnano svelati dai denti; Scopri la Grotta-Miniera della Lucerna: storia e segreti dell'antica miniera toscana; Cumuli neri nel paesaggio: la scoperta che risolve un mistero dell’Età del Bronzo. Una nuova analisi potrebbe svelare la loro funzione. Cosa facevano le persone qui?; Miti e Leggende di Akragas: Segreti dell’Antica Agrigento. I segreti dell’Età del Bronzo riemergono dagli scavi eseguiti a Torre dell’AltoPresentati i risultati della campagna archeologica 2025: le imponenti fortificazioni, gli ambienti interni e i nuovi reperti svelano la vita delle antiche comunità costiere neretine ... lecceprima.it Scoperta l'origine extraterrestre di un rituale pugnale risalente all'Età del Bronzo. La scoperta incredibileUn reperto dell'Età del Bronzo riscrive la storia: analisi confermano l'uso di metalli celesti in un antico sito sacrificale. Una scoperta epocale. tech.everyeye.it Archeologi portano alla luce fortificazioni dell'età del Bronzo nascoste per decenni tra la vegetazione e i muretti militari - facebook.com facebook