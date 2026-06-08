Gli orari la velocità e la guerra del mercato | altri nuvoloni neri all’orizzonte dei pendolari

La Regione Umbria ha richiesto un intervento urgente del Governo e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per evitare che la delibera 492026 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti possa aggravare le criticità del trasporto pubblico ferroviario regionale. La richiesta arriva in un momento di tensioni tra orari, velocità e mercato, che rischiano di influire sui servizi ferroviari destinati ai pendolari. La regione ha evidenziato la necessità di interventi immediati per tutelare il sistema di trasporto locale.

La Regione Umbria chiede un intervento urgente del Governo e del ministero delle infrastrutture e dei trasporti per evitare che gli effetti della delibera 492026 dell’Autorità di regolazione dei trasporti (Art) compromettano ulteriormente il sistema del trasporto pubblico ferroviario regionale e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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