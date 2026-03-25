Treni lavori sulla Lucca-Aulla Mappa e orari dei bus sostitutivi | Lotta alle criticità per i pendolari

Per lavori programmati sulla linea ferroviaria tra Aulla e Lucca, che interesseranno anche il giorno successivo, l’amministrazione comunale di Casola ha predisposto un piano di mobilità alternativa. Sono stati organizzati servizi sostitutivi in autobus, con dettagli su orari e percorsi disponibili ai pendolari attraverso mappe e comunicazioni ufficiali. La misura mira a garantire continuità ai collegamenti durante l’interruzione.

In vista della programmata interruzione della linea ferroviaria Aulla-Lucca prevista per sabato l’amministrazione di Casola si è attivata per definire un piano di mobilità alternativa. Attraverso un coordinamento diretto con la Regione e la responsabile d’area, l’Ingegner Angela Dondoli, è stato concordato un servizio di bus sostitutivi strutturato per rispondere con efficienza alle esigenze dell’utenza locale. Il piano logistico prevede l’attivazione di due percorsi distinti, denominati ’linea alta’ con partenza da Piazza al Serchio e ’linea bassa’ con avvio da Monzone, entrambe calibrate per garantire l’arrivo ad Aulla entro le 7. Nello specifico del cronoprogramma mattutino, la linea FI740 inizierà la propria corsa da Piazza al Serchio alle 5. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Treni, lavori sulla Lucca-Aulla. Mappa e orari dei bus sostitutivi: "Lotta alle criticità per i pendolari" Articoli correlati Parte la seconda fase dei lavori sulla linea Bari-Taranto: stop ai treni e bus sostitutiviAvranno inizio il 26 gennaio e dureranno fino al 28 febbraio i nuovi lavori programmati sulla linea ferroviaria Bari-Taranto, a cura di Rete... Lavori sulla linea Adriatica, scattano le modifiche alla circolazione dei treni: cancellazioni e bus sostitutivi per 10 giorniPrenderà il via il prossimo 14 gennaio la terza fase di interventi di potenziamento strutturale e tecnologico sulla linea ferroviaria Pescara-Foggia. Una raccolta di contenuti su Treni lavori sulla Lucca Aulla Mappa e... Discussioni sull' argomento Treni, lavori sulla Lucca-Aulla. Mappa e orari dei bus sostitutivi: Lotta alle criticità per i pendolari; Chiusura estiva della linea Aulla-Lucca: continua la polemica. Si lavori di notte per non penalizzare turisti e pendolari. Treni, lavori sulla Lucca-Aulla. Mappa e orari dei bus sostitutivi: Lotta alle criticità per i pendolariIn vista della programmata interruzione della linea ferroviaria Aulla-Lucca prevista per sabato l’amministrazione di Casola si è attivata per definire un piano di mobilità alternativa. Attraverso un ... lanazione.it Lavori sulla ferrovia Lucca–Aulla, treni sospesi sabato e domenica. Sindaci arrabbiati: «Poco preavviso»Ferrovie annuncia lavori infrastrutturali fra la stazione di Diecimo Pescaglia – nel comune di Borgo a Mozzano – e quella di San Pietro a Vico, alle porte di Lucca: 55 ore di disagi su 41 corse. Previ ... corrierefiorentino.corriere.it Giovedi 12 Marzo l'Assessore Regionale ai trasporti Filippo Boni ha tenuto un importante videoconferenza dove si è discusso della chiusura estiva della linea Aulla-Lucca con i rappresentanti di Rfi e le parti politiche. Apprendiamo con grande piacere che il de - facebook.com facebook