Incidenti stradali a Roma | non solo strade killer Gli orari le fasce d' età e la velocità alla guida

A Roma, nei primi quattro mesi dell'anno, si sono registrati oltre quaranta decessi in incidenti stradali, con una media di un morto ogni tre giorni. Questi incidenti coinvolgono diverse fasce d’età e si verificano sia nelle zone urbane che sulle vie extraurbane, comprese superstrade e autostrade. I dati indicano come non siano solo le strade più trafficate a registrare incidenti gravi, ma anche diverse variabili legate agli orari e alla velocità dei veicoli alla guida.

Oltre quaranta vittime in quattro mesi. Un 2026 che si è aperto tragicamente con una media di un morto ogni tre giorni sulle strade di Roma e dei comuni della sua provincia, oltre che su superstrade e autostrade. Capitale dove 6 incidenti su 10 avvengono a velocità ridottissima (inferiore ai 15.🔗 Leggi su Romatoday.it TRAGEDIA A ROMA: SMART ESCE DI STRADA E TRAVOLTA UN 18ENNE. MORTO SUL COLPO Notizie correlate Otto morti sulle strade, tra le vittime tre ragazzi: Gli incidenti a Roma, Milano, Venezia, La Spezia, Potenza e IserniaSette incidenti in poche ore sulle strade italiane costati la vita a otto persone, tra cui tre ragazzi, di cui uno appena sedicenne. Incidenti stradali, i numeri di Seregno e i giorni più "pericolosi" sulle stradeQuanti sono stati gli incidenti e di che tipo e quali sono stati i mesi e i giorni più pericolosi? Dossier sviscera i dati emersi dal report della... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Incidente ai Colli Portuensi: dopo lo schianto automobilista in fuga con la droga nel borsello; Incidente stradale sul Grande raccordo anulare di Roma, un morto; Roma, incidenti e sangue sulle strade: doppio schianto in 12 ore. Coinvolti anche dei bambini; Incidente a Fabrica di Roma, ciclista investito e ferito da un'auto su strada Quartaccio. Roma, tamponamento tra due auto sul Gra: una vittimaAncora sangue sulle strade romane: un incidente mortale si è verificato nelle prime ore del mattino di giovedì 30 aprile lungo il Grande Raccordo Anulare, dove un violento tamponamento tra due auto ha ... rainews.it Incidente sul Raccordo Anulare all’alba: un morto, code e rallentamenti anche sull’aureliaScontro tra tre veicoli sul Raccordo: morta una persona. Corsie chiuse e lunghe code anche sulla statale Aurelia ... fanpage.it Leggi l'articolo - Vigili del Fuoco, esercitazioni a Biella: focus su incidenti stradali e soccorsi complessi VIDEO #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #biella #vigilidelfuoco - facebook.com facebook