Gli ex studenti della 5B si ritrovano e festeggiano insieme i 50 anni dal diploma

Si sono ritrovati in questi giorni all'agriturismo "La Ramona" di Reda, gli ex studenti della classe 5B dell'istituto "Oriani" di Faenza, sezione Commerciale, che hanno così celebrato i 50 anni dal diploma, conseguito nell'anno scolastico 1975-1976.Si tratta di: Ancarani M. Luisa, Baggioni Edio. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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