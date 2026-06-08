Gli artisti che si propongono come insegnanti per i bambini sono al centro di polemiche. La loro presenza in ambiti educativi ha sollevato critiche e preoccupazioni tra genitori e insegnanti. Alcuni ritengono che questa tendenza possa influenzare l’autonomia delle istituzioni scolastiche e dei genitori nel decidere chi possa entrare in contatto con i minori. La discussione riguarda anche i limiti tra intrattenimento e formazione, con un dibattito acceso sulla reale competenza degli artisti in ambito educativo.

Appellomania compulsiva. Potremmo definire così quella che assume ormai i contorni di una vera e propria patologia. Ad esserne colpiti sono uomini dello spettacolo di prima, seconda e anche terza fila, tutti accomunati dalla voglia di farsi accreditare e riconoscere come appartenenti al “circoletto” degli amici che sono sempre dalla “parte giusta”, e cioè nella fattispecie contro il governo, le “destre”, il turbocapitalismo, il sionismo, la “deriva” autoritaria e il “nuovo fascismo”. Ultimo esempio è la firma apposta da un nutrito gruppo di artisti (da Fiorella Mannoia a Pierfrancesco Favino, da Vittoria Puccini a Paola Turci) alla “lettera aperta” della “Fondazione una nessuna centomila” contro il decreto legge Valditara sul “consenso informato”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Gli artisti che pretendono di educare i nostri figli

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La lettera che racconta l'impossibile convivenza fra lavoro autonomo e famiglia: «La scelta è tra pagare qualcuno che lavori al posto nostro e qualcuno che accudisca i figli che tanto abbiamo voluto. Abbiamo scelto i nostri figli»Micaela e Ylenia, che nel 2012 hanno avviato un negozio di abbigliamento a Torino, hanno scritto una lettera sulla difficoltà di conciliare lavoro e...

I nostri figli lasciati soli con gli schermiI genitori di un tredicenne accusato di aver tentato di uccidere una professoressa hanno approvato senza esitazioni il trasferimento del ragazzo in...

Argomenti più discussi: Blog | De Luca vs De Gregori. Sull'artista che si schiera o si chiama fuori; Le lezioni politiche degli orrori dei caporali.

Annunciati gli artisti e gli spazi del Padiglione Santa Sede alla Biennale d'Arte 2026: da Brian Eno a Patti Smith, un progetto che mette in dialogo suono e spiritualità, in ...È stata annunciata la lista degli artisti coinvolti nel progetto espositivo del Padiglione della Santa Sede, per l’ormai imminente Biennale d’Arte di Venezia 2026 che aprirà al pubblico dal 9 maggio ... exibart.com

Portiamo gli studi degli artisti sui muri di Venezia. La proposta in occasione della Biennale 2026La Biennale di Venezia è uno dei dispositivi culturali più rilevanti a livello internazionale: un luogo in cui si definiscono visioni, gerarchie e direzioni del contemporaneo. In questa 61ª edizione ... exibart.com