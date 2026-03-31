i nostri figli lasciati soli con gli schermi

I genitori di un tredicenne accusato di aver tentato di uccidere una professoressa hanno approvato senza esitazioni il trasferimento del ragazzo in una comunità terapeutica. La decisione è stata presa dopo che il minore aveva passato molto tempo da solo con dispositivi elettronici. La vicenda ha attirato l’attenzione su quanto l’utilizzo degli schermi possa influenzare i giovani.

Era prevedibile che i genitori del tredicenne che ha tentato di uccidere la sua prof firmassero senza indugio il consenso per il trasferimento in comunità del piccolo killer. Era peraltro immaginabile che gli stessi fossero descritti sotto choc, anche alla luce delle recenti dichiarazioni del ragazzino: «Mi spiace non averla uccisa, i prossimi sarebbero stati papà e mamma». Del resto in questa storia atroce non c'è nulla che sembri possibile: un bambino che dalla sua cameretta, forse con poltrona da gaming regalo di Babbo Natale, ordina pistole scacciacani, materiale esplosivo, felpe con la scritta rossa «vendetta». Un bambino che paga con carta di credito, riceve pacchi al suo indirizzo di casa, che ha illimitato accesso a qualsiasi piattaforma digitale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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