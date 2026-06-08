Giuseppe Tortora è il nuovo sindaco di Pompei | Comincia una nuova storia e la scriveremo insieme

Giuseppe Tortora è stato eletto nuovo sindaco di Pompei. Ha ottenuto la vittoria alle elezioni comunali e ha dichiarato che si tratta di un inizio di una nuova fase per la città, promettendo di lavorare insieme alla comunità. La sua elezione segue il voto degli elettori e rappresenta il primo passo di un nuovo mandato amministrativo. La proclamazione ufficiale è avvenuta dopo lo scrutinio dei voti, senza ulteriori dettagli sulle percentuali di consenso.

Tempo di lettura: 2 minuti Giuseppe Tortora è il nuovo sindaco della città di Pompei. Al termine della corsa elettorale, il neo primo cittadino ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ufficiali per ringraziare la coalizione, i sostenitori e l’intera cittadinanza, tracciando la rotta per l’avvio del suo mandato amministrativo. “In questo momento l’emozione è fortissima, ed è difficile trovare le parole giuste per ringraziarvi. – ha dichiarato Giuseppe Tortora – Questa vittoria non appartiene a me, appartiene a ognuno di voi, a chi ci ha creduto fin dal primo giorno e a chi ha scelto di guardare al futuro con speranza. Il nostro programma, quel viaggio iniziato mesi fa tra le piazze e le strade, da oggi diventa realtà. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Giuseppe Tortora nuovo sindaco di Pompei. La festa e le prime parole a Prima Tivvù Canale 17

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