A giugno si prevede un aumento degli scioperi che coinvolgono trasporti pubblici, ferrovie, aeroporti, servizi pubblici, scuola, farmacie speciali e altri settori. Le proteste sono programmate in diverse date e prevedono fasce di garanzia per garantire i servizi essenziali. I pendolari e cittadini che utilizzano i servizi pubblici dovranno fare attenzione alle variazioni di orario e alle possibili interruzioni durante le giornate di sciopero.

Giugno nero per i pendolari. Trasporti locali, ferrovie, aeroporti, pubblica amministrazione, cultura, scuola, farmacie speciali: il calendario degli scioperi attraversa l’Italia come una staffetta del disagio. Studenti, lavoratori e viaggiatori faranno bene a controllare orari, avvisi e servizi garantiti. Insomma, ci risiamo: cambia il mese, non cambia il copione. Il primo banco di prova arriva già questa settimana. Tra l ’11 e il 12 giugno il trasporto ferroviario sarà interessato da una mobilitazione nazionale che coinvolgerà il personale del Gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper, Trenord, le imprese ferroviarie private e il settore degli appalti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giugno nero per gli scioperi: treni, aeroporti e servizi pubblici a rischio, ecco tutte le date e le fasce garantite

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