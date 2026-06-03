Scioperi giugno 2026 il calendario del mese con le date degli stop di treni mezzi pubblici e aerei

Il 11 giugno 2026 è prevista una protesta nazionale dei treni, con altri scioperi che coinvolgono il trasporto pubblico locale, il settore aereo, le scuole e la pubblica amministrazione. Le date di queste azioni di protesta sono state rese note e interessano diverse fasce di cittadini e lavoratori. Le manifestazioni si svolgeranno nel corso del mese di giugno, coinvolgendo vari settori dei servizi pubblici.

Il calendario degli scioperi del mese di giugno 2026 prevede lo sciopero nazionale dei treni dell’11 giugno ma anche una serie di proteste del trasporto pubblico locale, nel settore aereo, nella scuola e nella pubblica amministrazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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