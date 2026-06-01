Scioperi giugno 2026 trasporti a rischio Treni aerei e bus | tutte le date da segnare

A giugno 2026, diversi scioperi coinvolgono treni, aerei e autobus. Le agitazioni sono programmate in più date, con possibili interruzioni nei servizi di trasporto pubblico. I lavoratori nei settori dei trasporti hanno annunciato fermate che potrebbero influenzare la mobilità quotidiana di passeggeri e pendolari. Le date precise degli scioperi sono state comunicate dalle sigle sindacali. Le autorità consigliano di verificare eventuali cambiamenti e aggiornamenti sui servizi prima di mettersi in viaggio.

Roma, 1° giugno 2026 – Giugno si preannuncia un mese caldo anche sul fronte scioperi, in particolare nei trasporti. La data da segnare, per chi deve prendere il treno, è quella dell’11 giugno. Disagi in vista anche per chi deve volare il 13, mentre per il trasporto pubblico locale c’è un fitto calendario di proteste a livello territoriali, da nord a sud, con cui fare i conti. Scioperi dei treni. Partiamo dai treni. Giovedì 11 giugno Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Trasporti hanno proclamato lo sciopero nazionale di 8 ore, dalle ore 9.01 alle 17, del personale delle imprese ferroviarie e degli appalti ferroviari. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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