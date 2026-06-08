Nella serata dedicata alla Madonna dell’Annunziata si è svolta l’estrazione dei numeri vincenti della Lotteria della Pace a Giugliano. L’evento si è tenuto in occasione di una festa locale, coinvolgendo i partecipanti nella tradizionale estrazione. Non sono stati comunicati dettagli sui numeri estratti o sui premi assegnati. La manifestazione si è svolta senza ulteriori incidenti o eventi significativi.

Si è svolta nella serata di festa dedicata alla Madonna dell’Annunziata l’estrazione dei numeri vincenti della tradizionale Lotteria della Pace. Il sorteggio è avvenuto subito all’interno del Santuario dell’Annunziata di Giugliano. Grande l’attesa tra i partecipanti per conoscere i biglietti fortunati che si sono aggiudicati i premi messi in palio dall’organizzazione. Ecco i numeri estratti: I possessori dei biglietti vincenti si sono aggiudicati premi di notevole valore, contribuendo al tempo stesso al clima di gioia, condivisione e partecipazione che da sempre caratterizza la manifestazione. La Lotteria della Pace, infatti, non rappresenta soltanto un momento di festa e premiazione, ma costituisce anche un’importante occasione di raccolta fondi a sostegno del Santuario dell’Annunziata. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Segui gli aggiornamenti su Lotteria.

© Teleclubitalia.it - Giugliano, estratti i numeri vincenti della Lotteria della Pace

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Giugliano, festeggiamenti Maria SS. della Pace: torna il “torneo della pace” organizzato dall’Academy Giugliano Calcio 1928

Leggi anche: Giugliano, festeggiamenti “Maria Ss. della Pace”: presentato “Il match della pace”